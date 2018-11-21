Шнуров сравнил с доением козла идею обязать безработных платить взносы

Глава группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал предложение депутатов Государственной думы РФ обязать неработающих граждан страны платить страховые взносы в социальные фонды. Комментарий к инициативе он разместил в стихотворной форме на своей странице в "Инстаграме".

В чудеса ещё есть вера! / Вот свидетельство о чуде!/ Как козла мы и быка / По закону враз принудим / Дать немного молока Сергей Шнуров

Ранее СМИ сообщили, что в ГД предложили неработающим гражданам России платить за себя страховые взносы в социальные фонды. Сейчас за трудоустроенных граждан взносы перечисляет работодатель, а нетрудоустроенные от этой выплаты освобождены. Так, они получают социальную пенсию и бесплатную медицинскую помощь за счёт взносов работающего населения, не принимая участия в формировании пенсионной системы. Тех, кто не будет производить отчисления, согласно законопроекту, будет ждать штраф.

Впрочем, глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает преждевременным такое предложение. По его мнению, наработке этой практики нужно уделить должное время.