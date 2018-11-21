С пары — на вокзал. У студентов появятся льготы для путешествий по России

По мнению автора инициативы, вице-премьера Ольги Голодец, молодёжь должна иметь серьёзные дотации при покупке билетов.

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что у студентов должна быть возможность путешествовать по стране, и предложила ввести льготные билеты для учащихся вузов.

Во время встречи "Роль студенческих СМИ в развитии культуры, спорта и туризма" в рамках Всероссийского конгресса молодёжных медиа вице-премьеру был задан вопрос о высокой стоимости билетов, из-за чего не все студенты могут ездить по России.

— В рамках координационного совета (по туризму. — Прим. Лайфа) давайте поднимем эту тему и сделаем студенческий билет. Потому что, действительно, для проезда по России наша молодёжь должна иметь очень серьёзную дотацию, чтобы иметь возможность посмотреть, увидеть, услышать и понять, — ответила она.

Голодец добавила, что государство должно создавать максимально благоприятные для развития туризма условия, поскольку данная сфера "имеет невероятные перспективы". Также она призвала представителей студенчества войти в состав координационного совета по туризму, чтобы они могли "сами рассказать о нашей стране".

Ранее сообщалось, что более 1 млн европейских туристов посетили Россию в 2018 году. Любопытно, что лидером в формировании турпотока стала Германия.