Украинский психолог рассказал об отклонениях у политиков Незалежной

Максименко призывает, чтобы все государственные деятели страны проходили медобследование.

Украинский психолог Сергей Максименко ответил на вопрос журналиста "Вести-Украина" о том, нужно ли, чтобы потенциальные кандидаты в депутаты и президенты показывали справку от психиатра о своём здоровье.

По словам эксперта, законодательной нормы на этот счёт нет, однако, по его мнению, не только политики, но и все госслужащие должны проходить психологическую и психиатрическую экспертизу.

— Да, наблюдая за нашими политиками в зале Верховной рады и на телевизионных ток-шоу, я замечаю у некоторых из них психологические отклонения, — отметил специалист.

Он напомнил, что у всех людей есть какие-то страхи, стрессы, внутренние конфликты и периодически людям необходима профессиональная помощь.