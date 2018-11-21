Украинский психолог рассказал об отклонениях у политиков Незалежной

Украинский психолог Сергей Максименко ответил на вопрос журналиста "Вести-Украина" о том, нужно ли, чтобы потенциальные кандидаты в депутаты и президенты показывали справку от психиатра о своём здоровье.
По словам эксперта, законодательной нормы на этот счёт нет, однако, по его мнению, не только политики, но и все госслужащие должны проходить психологическую и психиатрическую экспертизу.
— Да, наблюдая за нашими политиками в зале Верховной рады и на телевизионных ток-шоу, я замечаю у некоторых из них психологические отклонения, — отметил специалист.
Он напомнил, что у всех людей есть какие-то страхи, стрессы, внутренние конфликты и периодически людям необходима профессиональная помощь.
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