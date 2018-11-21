"90% украинцев стали нищими". Депутат Рады оценил итоги Евромайдана спустя 5 лет

По мнению Юрия Бойко, население страны стало жертвой глобального заговора и обмана со стороны тех сил, которые в результате и пришли к власти.

Депутат Верховной рады, бывший член Оппозиционного блока Юрий Бойко подвёл неутешительные итоги первой пятилетки после Евромайдана. По словам политика, многие украинцы стали жертвами грандиозного обмана: нынешнее руководство страны просто обмануло людей, которые привели политиков к власти.

— Политики, в том числе депутаты правящей коалиции, стали намного богаче за это время, а люди, которые привели их к власти, превратились в нищих. Если человек посмотрит, как он жил пять лет тому назад и как живёт сегодня, сможет сделать однозначный вывод: только 10% населения стали жить лучше, а 90% превратили в нищих, — заявил Бойко в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, что ровно пять лет назад на Украине начались протесты, переросшие в Евромайдан. В четверг, 21 ноября 2013 года, сотни людей вышли в центр Киева с мирным протестом против внезапной отмены прежней властью подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Вскоре мирный митинг перерос в столкновения, а затем и в госпереворот.