Поддержим курорты России. Отдых в Турции может подорожать в 2019 году

В частности, существенно возросла стоимость бронирования перелёта и проживания в гостинице.

Турция летом следующего года может подорожать для россиян. Об этом заявила представитель международного сервиса бронирований Momondo.ru Ирина Рябовол.

Сообщается, что стоимость бронирования перелёта и проживания в гостинице существенно возросла.

Рябовол отмечает, что любители турецких курортов могут переключиться на другие. В этом году спрос на летние поездки в Турцию вырос на 26,7 процента по сравнению с минувшим годом.

В 2017 году рост запросов по этому направлению составлял 89,3 процента. По словам экспертов, не факт, что россияне выберут, к примеру, египетские курорты. За это лето зафиксировано небольшое снижение интереса — минус 13 процентов.