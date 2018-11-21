Поддержим курорты России. Отдых в Турции может подорожать в 2019 году

Читайте также

Поддержим курорты России. Отдых в Турции может подорожать в 2019 году

8

Фото: © flickr.com / Güldem Üstün

В частности, существенно возросла стоимость бронирования перелёта и проживания в гостинице.

Турция летом следующего года может подорожать для россиян. Об этом заявила представитель международного сервиса бронирований Momondo.ru Ирина Рябовол.

Сообщается, что стоимость бронирования перелёта и проживания в гостинице существенно возросла.

Рябовол отмечает, что любители турецких курортов могут переключиться на другие. В этом году спрос на летние поездки в Турцию вырос на 26,7 процента по сравнению с минувшим годом.

В 2017 году рост запросов по этому направлению составлял 89,3 процента. По словам экспертов, не факт, что россияне выберут, к примеру, египетские курорты. За это лето зафиксировано небольшое снижение интереса — минус 13 процентов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×