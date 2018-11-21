Сеть гипермаркетов Castorama закрывается в России

Сеть гипермаркетов товаров для дома Castorama покидает российский рынок. Об этом объявил британский ретейлер Kingfisher, который и владеет этими магазинами.
— Мы сохраняем приверженность нашему плану и созданию сильного долгосрочного бизнеса. В рамках этого обязательства мы приняли решение покинуть Россию, Испанию и Португалию, — заявила главный исполнительный директор Kingfisher Вероник Лори.
Castorama намерена сконцентрироваться на тех рынках, где занимает лидирующие позиции или может в будущем их достичь. Лори поясняет, что в России привлекательный рынок, но доля, которую занимает компания, совсем небольшая.
Сейчас в России 20 магазинов Castorama.
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