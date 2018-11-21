Не дрался, а успокаивал. Мамаев просит защиты у прокуратуры Москвы

По версии защиты, спортсмен не принимал участия в драке в кафе "Кофемания", а только лишь успокаивал друга.

Адвокат футболиста Павла Мамаева сообщил, что его подопечному приписали лишние обвинения, а сам игрок намерен просить защиты у прокуратуры Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По версии Бушманова, Мамаев не принимал участия в драке в кафе "Кофемания", а только лишь пытался успокоить своего друга Александра Кокорина. При этом избиения водителя ведущей Первого канала правозащитник не отрицает, однако настаивает, чтобы его клиенту оформили как статью "Побои", а не "Хулиганство".

Также известно, что два раза в неделю Павел Мамаев посещает спортзал, ежедневно он выполняет упражнения на турнике и занимается йогой.

Напомним, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. На этом они не остановились, совершив нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Игроки арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве.