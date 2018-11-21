Умер знаменитый мостостроитель Валентин Солохин

За всю жизнь он приложил руку к появлению более пяти тысяч мостов, самый известный из которых — вантовый мост через Обь в Сургуте.

Во вторник, 20 ноября, в Сургуте в возрасте 85 лет ушёл из жизни заслуженный строитель России, почётный гражданин Сургута и Югры, доктор технических наук Валентин Солохин.

Как сообщает официальный сайт администрации Сургута, Солохин умер после продолжительной болезни.

За всю свою жизнь он приложил руку к созданию более пяти тысяч мостов, благодаря которым улучшилось транспортное сообщение между Югрой, Ямалом, Тюменской областью, Уралом и центральными областями России. Самый известный проект Солохина — вантовый мост через Обь в Сургуте. До его появления перебраться через реку в этом районе можно было только на пароме и ледовых переправах, в зависимости от времени года.

Солохин был награждён орденами "За заслуги перед Отечеством", медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", а также был первым победителем конкурса "Инженер года".

Прощание с Солохиным пройдёт в Сургуте 23 ноября в полдень по местному времени (10:00 по московскому времени).