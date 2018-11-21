В результате взрыва на шахте в Турции погибло три человека

Ранее спасателям удалось вытащить из-под завалов двух горняков, которые получили серьёзные ожоги и находятся в тяжёлом состоянии.

В Турции в результате взрыва на шахте в провинции Зонгулдак на севере страны погибло три человека. Об этом сообщает телеканал NTV.

Ранее губернатор провинции отметил, что из-под завалов удалось спасти двух горняков, которые получили серьёзные ожоги и находятся в тяжёлом состоянии. Ещё трое находились под завалами, однако надежды на их спасение, со слов главы региона, не было.

Отмечается, что шахта работала без лицензии. Добавим, что пятеро горняков, которые участвовали в спасательных работах, госпитализированы в связи с отравлением продуктами горения.