Путин: К 2020 году объём гражданской продукции ОПК должен составить 17%

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и членами правительства по вопросу диверсификации производства продукции оборонно-промышленного комплекса заявил, что к 2020 году объём гражданской продукции предприятий ОПК должен составить 17%, к 2025-му — 30%, а к 2030-му — 50%.

— Доля [высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения] в общем объёме производства оборонных предприятий должна к 2020 году составить 17%, к 2025-му дойти до 30%, а к 2030-му — до 50%, — заявил российский лидер.

Напомним, накануне Путин на совещании по вопросам выполнения ГОЗ заявил, что темпы перевооружения российской армии на сегодня в целом обеспечиваются.