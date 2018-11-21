Путин: К 2020 году объём гражданской продукции ОПК должен составить 17%

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Путин: К 2020 году объём гражданской продукции ОПК должен составить 17%

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и членами правительства по вопросу диверсификации производства продукции оборонно-промышленного комплекса заявил, что к 2020 году объём гражданской продукции предприятий ОПК должен составить 17%, к 2025-му — 30%, а к 2030-му — 50%.

— Доля [высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения] в общем объёме производства оборонных предприятий должна к 2020 году составить 17%, к 2025-му дойти до 30%, а к 2030-му — до 50%, — заявил российский лидер.

Напомним, накануне Путин на совещании по вопросам выполнения ГОЗ заявил, что темпы перевооружения российской армии на сегодня в целом обеспечиваются.

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