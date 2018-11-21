Слишком мало осадков. Московский ноябрь войдёт в десятку самых сухих за 140 лет

За последнюю декаду этого месяца в столице было зафиксировано на 1–2 градуса теплее многолетних значений.

Ноябрь этого года в Москве войдёт в число десяти самых сухих ноябрей за последние почти 140 лет. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

— Этот месяц войдёт в число 10 самых сухих ноябрей за последние почти 140 лет, — говорится в сообщении.

Как сообщают синоптики, за последнюю декаду ноября в Москве было зафиксировано на 1–2 градуса теплее многолетних значений. В этом месяце даже не ожидается больших снежных осадков.

С декабря на московской станции ВДНХ выпало 11,8 миллиметра осадков, то есть всего 20 процентов месячной нормы. По всей Москве, по данным метеорологов, наблюдался дефицит осадков.