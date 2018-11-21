Путин призвал активизировать диверсификацию предприятий ОПК

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Путин призвал активизировать диверсификацию предприятий ОПК

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин призвал активизировать диверсификацию производства продукции ОПК, отмечая, что принимаемых мер пока недостаточно.

— Прямо нужно сказать, в полной мере система пока не заработала. Чтобы достичь показателей, установленных на 2025 и 2030 годы, принимаемых мер, судя по всему, недостаточно, — сказал глава государства на военном совещании.

Он добавил, что диверсификация ОПК — одна из стратегических задач страны. От её решения зависит развитие всей отрасли в целом, пояснил президент.

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