США обещали ликвидировать свой арсенал к концу 2023 года, но сроки уже трижды переносились по настоянию американского руководства.

Российская сторона убедительно призывает Штаты ускорить ликвидацию запасов химического оружия. Об этом на конференции в Гааге заявил замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

— С нашей точки зрения, партнеры установили для себя слишком льготные условия для завершения своей программы, несмотря на то, что у американской стороны есть все необходимые финансовые, научные, технологические и промышленные ресурсы для скорейшего решения этой задачи, — приводят его слова РИА Новости.

Отметим, что все запасы химоружия в России были полностью уничтожены. Этот факт был подтвержден гендиректором ОЗХО, но проигнорирован западными СМИ, на что публично обращал внимание президент Владимир Путин.

А вот Штаты трижды переносили сроки выполнения обязательств по этому вопросу. По последним данным, Вашингтон пообещал ликвидировать свой арсенал химоружия к концу 2023 года.