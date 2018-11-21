"Судья на миллион" Елена Хахалева покинула пост председателя коллегии

Судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю Россию из-за скандальной свадьбы её дочери за $2 млн, покинула пост главы коллегии Краснодарского краевого суда.
Как сообщает ТАСС, несмотря на это, в дальнейшем она продолжит работать судьёй.
Ранее сообщалось, что краснодарская судья устроила дочери свадьбу за два миллиона долларов. Из них 115 тысяч евро было потрачено на гонорар звёздам эстрады, выступавшим на церемонии. Сама Хахалева заявила, что церемонию оплатил её бывший супруг — бизнесмен.
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