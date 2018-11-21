Новая выставка из цикла "Сокровища музеев России" состоится в 2019 году

Основным её отличием от других подобных является отсутствие мультимедийной составляющей.

Следующая выставка из цикла "Сокровища музеев России" пройдёт в 2019 году с увеличенным сроком работы. Об этом журналистам рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

— Из художественных выставок эта, пожалуй, одна из самых посещаемых за последние годы. Уже в следующем году мы будем делать следующую выставку минимум на месяц, — отметил глава Минкультуры.

Мединский подчеркнул, что главным отличием этой выставки от других является полное отсутствие мультимедийной составляющей, а посетители могут видеть только уникальные музейные экспонаты.

Он также отметил, что сейчас добиться продления выставки невозможно — ввиду особенности работы "Манежа", однако ознакомиться с ней можно будет при помощи 3D-экскурсии, которая будет доступна в скором времени, и каждый сможет посмотреть её на своём компьютере.

Напомним, что выставка "Сокровища музеев России" открылась в ЦВЗ "Манеж" 4 ноября. Экспозиция будет представлена до 25 ноября, вход свободный.