"Банда нацистов у власти". Профессор МГУ рассказал о последствиях Евромайдана

Политолог пояснил, что ответственность за произошедшее в Незалежной лежит как на власти, так и на народе.

Профессор политологического факультета МГУ Сергей Черняховский заявил в ходе беседы с Лайфом, что в числе последствий Евромайдана Украина лишилась суверенитета и оказалась практически аннексирована западной коалицией, а её некоторая свобода в принятии решений связана только с определёнными разногласиями ЕС и США.

По словам политолога, за прошедшие пять лет в Незалежной упал уровень жизни, поскольку "уничтожена украинская экономика, вывозится национальное достояние Украины, лес, чернозём и так далее".

— Не хочется сваливать это всё на народ, потому что не народ всё это делал, но как однажды сказал Карл Маркс: "Нации, как женщине, не прощается минута слабости, когда первый попавшийся авантюрист может совершить над ней насилие". Так и на Украине произошло, — отметил Черняховский.

— То, что пришла банда нацистов и воров, — это уже само собой закономерно. А урок тут один: попытку организации подобных действий надо подавлять таким образом, чтобы она была пресечена и подавила всякое желание повторять это дело, — подвёл итог профессор.

Напомним, пять лет назад, 21 ноября 2013 года, на Украине начался Евромайдан. Люди вышли в центр Киева с протестом против внезапной отмены прежней властью подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вскоре митинг перерос в столкновения, а затем в госпереворот.