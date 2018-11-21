В Москве объявлен жёлтый уровень опасности на четверг из-за сильного ветра

22 ноября в столице также ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица.

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе на четверг, 22 ноября, из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

— Погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

В четверг днём в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. Ветер будет дуть с севера на запад со скоростью 5–10 м/с, местами — до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в Москве составит минус один — плюс один градус, а в области — минус три — плюс два градуса. Ночью ожидается до минус шести мороза в городе и до минус девяти в Подмосковье.