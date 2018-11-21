Создателя "Ералаша" Бориса Грачевского не пустили в Грузию

По иронии судьбы он направлялся на фестиваль, призванный укрепить культурные и дружеские связи двух стран.

Трое граждан России были задержаны в международном аэропорту имени Шота Руставели (Тбилиси) и тут же возвращены в Москву. Об этом говорится в сюжете телекомпании "Рустави-2".

Личности депортированных россиян уже известны: это создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, продюсер Владимир Пирожок и режиссёр Александр Шейн. Все трое направлялись на фестиваль российского кино "Свидание с Россией", который проходит в грузинской столице с 21 по 23 ноября. По иронии судьбы целью фестиваля заявлена "популяризация российского кинематографического искусства" в странах СНГ и в Грузии, а также "укрепление культурных связей" между народами.

Связаться с самим Грачевским Лайфу пока не удалось. Подробности инцидента выясняются.