Лавров отреагировал на планы Могерини "принять меры" по Азовскому морю

Дипломат также подчеркнул, что не слышал высказываний со стороны Брюсселя, когда Киев задерживал российские суда из-за посещения Крыма.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на заявления главы Европейской дипломатии Федерики Могерини о планах "принять меры" в связи с ситуацией в Азовском море.

Он посоветовал чиновникам из ЕС, прежде чем делать какие-либо заявления, изучить договор между Россией и Украиной от 2003 года, в рамках которого и действует Москва. Документ также определяет статус акватории как внутренних вод двух государств.

Глава дипведомства также подчеркнул, что не слышал высказываний со стороны Брюсселя, когда Киев задерживал российские суда из-за посещения Крыма.

— Это абсолютное пренебрежение международными правовыми нормами, включая нормы международного морского права, — отметил Лавров.

Напомним, что глава Евродипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС обсуждает "конкретные меры" в связи с ситуацией в Азовском море, которые могут быть рассмотрены в ближайшее время.

В марте украинская погранслужба задержала, а затем арестовала рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море. Членов экипажа обвинили в нарушении морских границ. 15 ноября стало известно, что в портах Бердянска и Мариуполя было задержано 15 российских и иностранных судов. Их экипажи обвиняются в "незаконном заходе в порты оккупированного Крыма".