Всё из-за военной операции Незалежной против ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года.

Внефракционный депутат Верховной рады Украины, сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко объяснил, почему Незалежная не сможет стать членом Североатлантического альянса. Своё мнение он высказал в эфире телеканала "112 Украина".

— Нас в НАТО никто не возьмёт, есть пункт шестой устава: если в стране есть территориальный конфликт, она не может быть членом НАТО, её туда не принимают, — сказал он.

Бойко также призвал Киев сотрудничать с Альянсом так же, как Украина "сотрудничает со всем миром," и "брать лучшее, что у них есть".

Напомним, о стремлении Украины вступить в НАТО и Евросоюз в Киеве заявили после госпереворота в 2014 году. При этом и в Североатлантическом альянсе, и в ЕС уже давали понять, что стране пока рано претендовать на это, и призывали сначала решить внутренние проблемы.

Ранее украинский лидер уже подал в Верховную раду законопроект, согласно которому в Конституции Украины будет прописан курс в ЕС и НАТО. Он также рассказывал о том, что юристы Незалежной создали формулу, которая позволит вступить в Альянс оптимально и быстро, а в Министерстве иностранных дел Украины уже запланировали возвращение баз НАТО на территорию страны.

С апреля 2014 года Киев ведёт военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.