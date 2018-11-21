Аваков пригрозил силой разогнать протестующих на Украине автовладельцев

Глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил силой разогнать митинг водителей автомобилей с европейскими номерами, если те не разблокируют дороги.

— Принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог. Полиция будет работать в рамках закона, но в случае неповиновения — жестко, — пишет Аваков в своем "Твиттере".

В полиции между тем уже завели пять уголовных дел из-за акции протеста автомобилистов. Им грозит штраф, лишение свободы или исправительные работы.

Водители требуют отмены законов, устанавливающих базовую ставку акцизного налога на авто, ввезённые из Европы: 50 евро на машины с объёмом двигателя до трёх литров, 100 евро — с мотором более трёх литров. Самые крупные протесты проходят в Киеве, Ровно, Сумах, Николаеве, Запорожье, Кривом Роге, Полтаве и на основных транспортных магистралях.