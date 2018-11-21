Коммунальщики намекают. В Иркутске у дома должников установили сельский туалет

Таким образом управляющая компания предупредила жителей дома о последствиях неуплаты коммунальных платежей.

В Иркутске управляющая компания решила необычным способом предупредить неплательщиков по ЖКХ о возможных последствиях — установке заглушки водоотведения — и поставила возле их дома "туалет для должников".

Как объяснили в Северном управлении ЖКХ, этот туалет — временное сооружение, установленное специально для того, что мотивировать злостных неплательщиков как можно скорее рассчитаться по долгам.

— Через несколько дней его снимут и перевезут к другому дому с высокой задолженностью, — приводит слова коммунальщиков "Комсомольская правда".

Кроме того, в управляющей компании записали видеообращение, в котором поблагодарили тех, кто оплачивает счета за коммуналку вовремя.