Фотосессия мажорки со львёнком на фоне машины ДПС заинтересовала МВД

Ведомство намерено выяснить, каким образом на фотографии девушки появился автомобиль спецбатальона.

МВД намерено проверить фотографии 18-летней дочери бизнесмена Арарата Назаретяна Карины, которая сфотографировалась на Воробьёвых горах со львёнком и автомобилем ДПС. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Ранее фотографии девушки опубликовал телеграм-канал Mash.

В ведомстве намерены выяснить, откуда на снимках появился автомобиль спецбатальона ГИБДД с номерами 2019.

В Сети уже предположили, что посодействовать в этом вопросе могли друзья бизнесмена, который занимается арендой, строительством и торговлей автозапчастями.