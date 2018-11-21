Фотосессия мажорки со львёнком на фоне машины ДПС заинтересовала МВД

МВД намерено проверить фотографии 18-летней дочери бизнесмена Арарата Назаретяна Карины, которая сфотографировалась на Воробьёвых горах со львёнком и автомобилем ДПС. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Ранее фотографии девушки опубликовал Mash.
В ведомстве намерены выяснить, откуда на снимках появился автомобиль спецбатальона ГИБДД с номерами 2019.
В Сети уже предположили, что посодействовать в этом вопросе могли друзья бизнесмена, который занимается арендой, строительством и торговлей автозапчастями.
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