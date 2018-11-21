В новосибирской школе обрушилась часть стены — фото

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В новосибирской школе обрушилась часть стены — фото

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Часть стены и перекрытия обрушились в школе в посёлке Чаинка Новосибирской области. Как стало известно Лайфу, в учебном заведении проводились ремонтные работы.

<p>Фото: © L!FE</p>

В частности, в школе меняли старые окна на пластиковые, после демонтажа старых пошла трещина.

<p>Фото: © L!FE</p>

В момент обрушения учеников в школе не было, завтра занятия не состоятся.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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