"Ломает стереотипы". Путин назвал форум "Абилимпикс" примером для миллионов

Глава государства поблагодарил организаторов за то, что этот проект платформы "Россия — страна возможностей" состоялся и завоевал всеобщее признание.

Президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме гостям и участникам IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс" заявил, что люди, собирающиеся на форуме, ломают многие стереотипы. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

— Этот замечательный форум снова собирает талантливых, волевых, трудолюбивых людей, которые проявили себя в учёбе, творчестве, профессии. Вы не только стремитесь к победе, но и ломаете многие стереотипы, доказываете, что человек, оказавшийся в непростой жизненной ситуации, способен преодолеть любые обстоятельства и добиться успеха, и тем самым служите примером для миллионов наших соотечественников, — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что развитие доступной среды, создание условий для самореализации граждан с ограничениями по здоровью, для приобретения ими новых знаний, поиска достойной работы — общая задача всех уровней власти, общественных объединений, волонтёров и добровольцев.

Путин отметил также инициативность и активную гражданскую позицию организаторов "Абилимпикса" и поблагодарил за то, что этот проект платформы "Россия — страна возможностей" состоялся и завоевал всеобщее признание.

— Желаю участникам состязаний удачи и вдохновения, а гостям и болельщикам — добрых впечатлений и всего наилучшего, — отметил президент.

Проект платформы "Россия — страна возможностей" "Абилимпикс" — это национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Международное движение "Абилимпикс" существует с 1972 года и объединяет уже 48 стран. РФ присоединилась к нему в 2014 году, а через год провела свой первый национальный чемпионат. На сегодняшний день он проводится в 84 субъектах страны. За эти годы в чемпионате приняли участие тысячи россиян, большинство из которых потом получили работу или продолжили профессиональное образование.