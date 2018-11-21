Скончался оперный бас Максим Михайлов

Продолжатель известной музыкальной династии ушёл из жизни в 56 лет. Причины смерти неизвестны.

В Москве скончался обладатель уникального оперного баса, народный артист Чувашской Республики Максим Михайлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в Большом театре. Артисту было 56 лет. Причины смерти пока не известны.

Максим Михайлов родился в семье другого знаменитого баса, солиста Большого театра Максима Дормидонтовича Михайлова, которому приходится внуком. В 1980 году он окончил Музыкальное училище им. Гнесиных по классу тромбона, а затем учился в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных по классам тромбона и вокала. В 1987 году он был приглашён в Большой театр, где в разные годы исполнял басовые партии в операх "Князь Игорь", "Борис Годунов", "Евгений Онегин", "Севильский цирюльник" и во многих других.

Дата и место прощания и похорон станут известны позднее.