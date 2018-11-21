Заслуженный учитель России назвал странной идею отказаться от ЕГЭ

По мнению Ефима Рачевского, единый госэкзамен помог поставить школьников из разных уголков страны в равные условия и свёл коррупцию в вузах к нулю.

Предложение об отмене ЕГЭ в российских школах является странным, непонятно, какими мотивами обоснованным. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заслуженный учитель России, член комиссии по образованию и науке Общественной палаты РФ Ефим Рачевский.

— Мы не знаем, что имеет в виду господин Чернышов, когда говорит о практической технологии. Давайте переложим по Чернышову из сферы теории в сферу практики. Допустим, ребёнок решает задачку по физике — какого диаметра должен быть провод для того, чтобы в определённых условиях дать нужное напряжение и чтобы свет в этом доме горел. Это теория, практика — он должен взять провода, протянуть их и методом проб и ошибок доказать свою правоту. Теперь представьте количество школьников, которые должны будут заняться такими практическими работами. Разумеется, я утрирую, — сказал Рачевский.

Общественник также отметил, что в этом году ЕГЭ исполняется десять лет, а сама система работает в штатном режиме. Идею об отмене он назвал странной, а мотивы депутата Чернышова ему непонятны.

— Есть количественные показатели, какую службу сослужило ЕГЭ, ну, например, в столичных вузах увеличилось число детишек, приехавших из регионов — Сибирь, Дальний Восток, Урал и так далее. То есть они поставлены в равные условия со столичными школьниками. Второй момент в вузах: коррупция сведена к нулю. Третий момент — оценка учебных достижений стала объективной, вот это мы знаем точно, — продолжил Рачевский.

Заслуженный учитель подчеркнул, что с 2015 года система Единого госэкзамена стала абсолютно прозрачной и честной. Поэтому ему непонятно предложение депутата.

Ранее Лайф рассказывал, что заместитель главы Комитета Государственной думы России по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить единый государственный экзамен системой определения талантов у школьника на ранней стадии.