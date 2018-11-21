Алиханов заступился за главврача роддома в Калининграде, где умер малыш

По мнению главы региона, арест на два месяца за служебный подлог является достаточно жестокой мерой.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обратился в региональное управление СУ СК России с просьбой смягчить меру пресечения Елене Белой, которая арестована по обвинению в превышении полномочий из-за смерти малыша. Об этом глава региона сообщил ТАСС.

— Моё мнение, что, конечно, врача, у которой есть в том числе несовершеннолетние дети, за такое нарушение помещать на два месяца под арест достаточно жёстко, — сказал он.

Алиханов также выразил соболезнования семье погибшего младенца. Кроме того, глава региона отметил, что недостатка в лекарствах в роддомах области нет.

Следствие сообщало, что главврач дала указание медперсоналу сделать всё возможное, чтобы ребёнок не выжил. Своё решение она мотивировала высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики. Добавим, что само лекарство стоит от 18 до 24 тысяч рублей. Кроме того, по данным следствия, врач распорядилась внести в историю родов запись о том, что ребёнок родился мёртвым.

Напомним, что ранее против ареста Белой выступил глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.