Более 120 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ "Заря" в Кемеровской области

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Более 120 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ "Заря" в Кемеровской области

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Скриншот: © “Яндекс.Карты”

Более 120 человек были эвакуированы из торгового центра "Заря" в Новокузнецке Кемеровской области из-за возгорания при проведении сварочных работ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.

На месте происшествия работают 12 подразделений пожарной охраны. По предварительной информации, возгорание произошло в подвале или на первом этаже здания.

Подробности и причины выясняются. Сведений о пострадавших не поступало.

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