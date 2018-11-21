Более 120 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ "Заря" в Кемеровской области

Более 120 человек были эвакуированы из торгового центра "Заря" в Новокузнецке Кемеровской области из-за возгорания при проведении сварочных работ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.

На месте происшествия работают 12 подразделений пожарной охраны. По предварительной информации, возгорание произошло в подвале или на первом этаже здания.

Подробности и причины выясняются. Сведений о пострадавших не поступало.