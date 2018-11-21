Путин заявил об укреплении российского присутствия в Арктике

Глава государства отметил всю важность сохранения окружающей среды и обеспечения природного многообразия территории.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве" и отметил укрепление российского присутствия на территории. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Для России Арктика играет стратегическую роль. Сегодня мы укрепляем своё присутствие в регионе, реализуем научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению, претворяем в жизнь амбициозные инфраструктурные проекты, — заявил глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что при освоении необходимо сохранять окружающую среду и обеспечивать природное многообразие территории.

Глава государства отметил, что в этой работе важно использовать творческий и интеллектуальный потенциал участников форума, который традиционно отличается своей насыщенной программой, профессиональным подходом его участников и детальным обсуждением актуальных вопросов.

Путин рассчитывает, что в ходе обсуждений участники смогут найти конкретные предложения, которые будут востребованы на практике и послужат устойчивому развитию арктических территорий.