Станцию метро "Ховрино" в Москве закроют на выходные для запуска "Беломорской"

Работы специально проводятся в те дни, когда станциями пользуется меньше человек, чем в будни.

Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро будет закрыта 24 и 25 ноября в связи с подключением строящейся станции "Беломорская" к сети Московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

— Во время закрытия пассажиры смогут воспользоваться бесплатным автобусным маршрутом КМ, который соединит станции "Речной вокзал" и "Ховрино". В обычном режиме линия возобновит работу 26 ноября в 5:30. Работы специально проводятся в выходные, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что открытия станции "Беломорская" Замоскворецкой линии ждут больше 140 тысяч местных жителей.

— Благодаря открытию "Беломорской" нагрузка на "Речной вокзал" сократится до 25%, — добавили в метрополитене.

Станция "Беломорская" располагается между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино" на территории района Левобережный Северного административного округа города Москвы.