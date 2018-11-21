Кокорин и Мамаев выплатили компенсацию избитому водителю телеведущей

Деньги потерпевшему были перечислены на специально открытый счёт, что может послужить смягчающим обстоятельством в суде.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выплатили компенсацию избитому водителю ведущей Первого канала. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к следствию.

— В материальном плане вопрос с водителем урегулирован — деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчётный счёт, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств, — отметил собеседник.

Он также подчеркнул, что спортсмены полностью признали свою вину и принесли извинения всем потерпевшим.

Сообщается, что защитники потерпевших и обвиняемых данную информацию никак не комментируют, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны следствия.

Как стало известно позднее, адвокат Кокорина Татьяна Стукалова в беседе с Агентством городских новостей "Москва" опровергла данную информацию, отметив, что она об этом ничего не знает.

Напомним, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. На этом они не остановились, совершив нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Игроки арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве.