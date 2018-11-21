Продажи автомобилей Bentley на российском рынке с начала года выросли на 27%

Самой популярной моделью бренда на территории России является кроссовер Bentayga.

Продажи новых автомобилей производителя Bentley в России в период с января по октябрь текущего года выросли на 27% и составили 217 штук, информирует агентство "Автостат".

Самой популярной моделью бренда в РФ является кроссовер Bentayga. За 10 месяцев было куплено 156 единиц этой модели, что составляет более 70% от всего объёма проданных Bentley на территории страны.

При этом отмечается, что более половины всех машин было куплено в Москве (116 штук). В Петербурге реализовано 25 автомобилей, в Московской области 10, на Кубани — 6.