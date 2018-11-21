Медведев утвердил ввоз на территорию ДФО праворульных иномарок без "ЭРА-ГЛОНАСС"

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Медведев утвердил ввоз на территорию ДФО праворульных иномарок без "ЭРА-ГЛОНАСС"

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Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Ранее врио главы Приморья Олег Кожемяко говорил о том, что нужно дать гражданам возможность выбора.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил ввоз на территорию Дальневосточного федерального округа праворульных иномарок без обязательной установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщается в "твиттере" главы правительства.

Как отметил глава российского правительства, в течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры этой системы.

Как сообщал в середине октября врио главы Приморского края Олег Кожемяко, сейчас местные жители вынуждены нести дополнительные расходы, поскольку затраты на установку систем ГЛОНАСС с 1 апреля 2018 года выросли с 28 до 33 тысяч рублей. Медведев обещал разобраться с вопросом.

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