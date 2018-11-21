Из-за взрыва нагревательного котла в Красноярском крае пострадали пятеро детей

В результате происшествия госпитализированы трое детей, ещё двое проходят лечение амбулаторно.

В Красноярском крае в результате взрыва нагревательного котла пострадали пятеро детей. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре медицины катастроф.

— В результате взрыва медицинская помощь понадобилась пятерым детям, трое из них госпитализированы, — заявил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что состояние одного из них оценивается как тяжёлое, двоих — средней степени тяжести, а ещё двое проходят лечение амбулаторно.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Енисейского района предоставили другие данные. Там сообщили о двоих госпитализированных. В региональном Минздраве не стали раскрывать деталей происшествия, подтвердив информацию о взрыве.