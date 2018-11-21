В Росгвардии рассказали, зачем закупили автомобили с лазерами

Они не являются оружием, а предназначены для постановки акустических и иных помех.

Росгвардия приобрела технологичные фургоны для контртеррористических операций. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Федеральной службы войск национальной гвардии России Валерия Грибакина.

Два микроавтобуса оснащены системами лазерного излучения и акустического воздействия. Летального эффекта от них не будет. Кроме того, эти автомобили не являются оружием, а предназначены для постановки акустических и иных помех.

Как сообщается на портале государственных закупок, заказ машин обошёлся Росгвардии в 65,2 миллиона рублей.