В уфимской ГИБДД рассказали, почему продолжили работу после смерти посетителя

Во вторник, 20 ноября, мужчина умер во время визита в ГИБДД, однако отделение не прекратило своей работы, несмотря на то что тело умершего лежало посреди помещения.

В уфимском отделении ГИБДД объяснили, почему отделение продолжило свою работу после того, как умер один из посетителей. Инцидент произошёл 20 ноября: мужчине стало плохо в очереди, но, несмотря на то что ему сразу оказали первую помощь, он скончался.

Позднее в Сети появилось видео, на котором видно, как регистрационное отделение, где произошла трагедия, продолжает свою работу. Посетители перешагивают через накрытое покрывалом тело, а возле него ходят дети.

В ГИБДД объяснили, что сотрудники отделения действовали согласно инструкции: оградили тело от толпы, вызвали скорую и следователей. Работу отделения прерывать не стали, поскольку к ним приехали люди со всей республики по записи к определённому времени, передаёт РИА "Новости".

В республиканском СУ Следственного комитета в свою очередь сообщили, что погибший страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.