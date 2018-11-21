ВТО учредила третейскую группу по спору России и ЕС о поставках свинины

Москва по-прежнему продолжает настаивать на необоснованности этого шага, который ранее блокировала.

ВТО учредила новую третейскую группу по поводу спора России и ЕС о поставках свинины из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

— Однако, согласно правилам ВТО, в случае повторного обращения, она учреждается автоматически. Таким образом, 21 ноября на заседании органа по разрешению споров была учреждена третейская группа по спору, — отмечается в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Россия продолжает выступать против этого шага и настаивает на его необоснованности. Напомним, что ранее Москва заблокировала созыв третейской группы Всемирной торговой организации.

Напомним, в начале этого года ВТО направила в арбитражный суд требование ЕС о взыскании с Москвы 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта живых свиней и свинины. Запрет на ввоз был введён в январе 2014 года в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Польше и Литве.