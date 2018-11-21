Журналистка Зоя Ерошок умерла в Москве

Известная журналистка Зоя Ерошок скончалась в Москве после болезни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на её друга, уполномоченного по правам ребёнка в столице Евгения Бунимовича.

По его словам, Ерошок посвятила всю свою жизнь самым острым, больным и мучительным темам, помогая всем в трудных ситуациях.

— Она только об этом и думала, и говорила, и не могла быть спокойной, пока не добьётся чего-то стоящего. Поэтому это не просто журналистика, а миссия — помощь людям, которых она любила и не могла бросить, — приводит агентство слова Бунимовича.

Отметим, что Ерошок была сооснователем "Новой газеты" и обладателем множества премий.