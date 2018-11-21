Генсек Интерпола оценил итоги выборов президента организации

Юрген Сток отмечает, что процесс голосования был свободным, ясным и демократичным.

Генсек Интерпола Юрген Сток оценил итоги выборов президента организации, в ходе которых избрали кандидата от Южной Кореи Ким Чон Яна. По его словам, сам процесс был демократичным и прозрачным.

— Процесс голосования был демократичным, прозрачным, свободным и ясным — и для каждого кандидата одним и тем же, — заявил Сток, чьи слова приводятся в "Твиттере" организации.

Как уже сообщал Лайф, кандидат от Южной Кореи Ким Чон Ян стал новым главой Интерпола, после того как Украина, Литва и Великобритания пригрозили выйти из организации в случае победы россиянина. Решительно против его кандидатуры выступали и в США.

В Совфеде уже заявили, что Прокопчук не стал главой Интерпола именно из-за истерии на Западе.