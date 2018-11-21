Смоленский омбудсмен назвал благополучной семью погибшей школьницы

По словам Натальи Михайловой, повода поставить девочку на особый контроль или учёт не было.

Семья 14-летней девочки, которая погибла в городе Сафоново Смоленской области, была благополучной, открытых конфликтов у школьницы с одноклассниками не было. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Наталья Михайлова.

— Семья на учёте не состояла, всё благополучно. Мама одна воспитывала двоих детей, старшая дочь — студентка в колледже, а вторая училась в восьмом классе. Девочка, которая покончила жизнь самоубийством, была несколько замкнута, — сказала омбудсмен агентству ТАСС.

По словам Михайловой, девочка не проявляла интереса к школьным предметам, но не прогуливала учебное заведение, была спокойной, выдержанной и дисциплинированной.

— Явного никакого конфликта в классе не наблюдалось <...>, — продолжила уполномоченный, добавив, что подруг у 14-летней не было.

Кроме того, Михайлова не стала утверждать, что мать школьницы не интересовалась вопросами дочери. В частности, мама была в тесном контакте с классным руководителем и другими учителями. Обращений по поводу перевода девочки в другой класс ни от неё, ни от её родителей не поступало.

— Не возникало повода, чтобы поставить девочку на особый контроль или учёт, — резюмировала омбудсмен.

Напомним, в связи со смертью ребёнка СК возбудил два уголовных дела, в том числе в отношении социальных работников, которых подозревают в халатности.