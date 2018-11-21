"Маша и Медвед". Захарова опубликовала мем с премьер-министром

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"Маша и Медвед". Захарова опубликовала мем с премьер-министром

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Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Российского дипломата повеселила шутливая картинка из соцсетей, где её сравнили с героиней популярного мультфильма.

Официальный представитель МИД Мария Захарова с юмором отреагировала на обвинения в пропаганде, звучащие в адрес российского мультфильма "Маша и Медведь". На своей странице в "Фейсбуке" она разместила мем с собственным участием и в сопровождении премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

— Маша и Медвед. Агенты Кремля, — гласит подпись под картинкой.

Напомним, что после публикации The Times российское посольство в Британии рассказало Лондону, как защититься от "Маши и Медведя". Как писал Лайф, создатели мультфильма также прокомментировали ситуацию, пошутив, что главная героиня сериала "ведёт себя по-черчилльски".

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