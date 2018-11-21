Бил ногами. В Москве таксист сломал пассажирке нос и ногу за шутку

Женщина пошутила насчёт стиля вождения таксиста, но он юмора не оценил и избил её.

В Москве водитель такси избил пассажирку за неудачную шутку о стиле его вождения. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошёл в ночь на 18 ноября. 37-летняя Ольга вместе с подругой вызвали такси. Водитель приехал к нужному подъезду, а потом долго не мог развернуться в узком дворе. Тогда Ольга пошутила, что в этом месте манёвр бы совершила "даже она", намекая на то, что водитель купил права. В ответ на это таксист сказал, что он никого никуда не повезёт, но женщины настояли на поездке. Тогда водитель отъехал в соседний двор, где отсутствуют камеры, вытащил Ольгу из машины и стал избивать.

— Этот негодяй открыл пассажирскую дверь и буквально выволок меня за руку на улицу. Я упала лицом на асфальт, а мужчина начал бить меня ногами. Подруга пыталась остановить его, но он продолжал прыгать по мне. После этого он сел в машину и уехал, — рассказывает пострадавшая.

Ольгу доставили в ГКБ № 1 имени Пирогова с переломами ноги и носа. Шофёр, в свою очередь, бросил автомобиль, отключил телефон и исчез. В настоящий момент в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела и объявлении агрессивного таксиста в розыск.

Сообщается, что нападавший — 46-летний уроженец Воронежской области по имени Сергей, а в Москве он подрабатывал на арендованном автомобиле. Отмечается, что 10 лет назад он баллотировался в муниципальные депутаты Борисоглебской городской думы в Воронежской области, но безуспешно.