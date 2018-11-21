Пилоус Летова. Новый вид жука назвали в честь лидера "Гражданской обороны"

Музыкант в своё время произвёл очень сильное впечатление на исследователя как творческая личность.

В Ярославской области новый вид жука-пилоуса получил название Augyles letovi — в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Об этом РИА "Новости" рассказал учёный, которому принадлежит открытие, Алексей Сажнев.

Он рассказал, что в старой коллекции, которая досталась ему от умершего коллеги, он обнаружил отдельные сборы с Европейской части России и из заграницы.

— Я стал обрабатывать сборы, поднимать литературу, советоваться с коллегами, и мы решили, что обнаружен новый вид жука, — рассказал Сажнев.

Новый жук получил название, которое можно перевести как пилоус Летова. Учёный объяснил это большим влиянием музыканта на него как творческой личности.

Любопытно, что статья Сажнева, в которой он описывает диагноз и этимологию нового вида, была опубликована в научном журнале, что по международному зоологическому кодексу номенклатуры является достаточным основанием для признания его открытия.

Сажнев отметил, что сам жук обитает во Вьетнаме, откуда учёному мало что известно. Поэтому он не может назвать своё открытие уникальным.