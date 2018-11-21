"Россия — страна возможностей" поставила рекорд по числу участников проектов

Речь идёт о конкурсе управленцев "Лидеры России", олимпиаде для студентов "Я профессионал" и конкурсе для школьников "Мой первый бизнес".

Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что более 1,3 миллиона человек зарегистрировались для участия в трёх основных проектах платформы "Россия — страна возможностей", что говорит о востребованности социальных лифтов, созданных в рамках проекта.

— Честно говоря, приятно удивляет активность людей. У нас уже более 1,3 миллиона участников только по трём базовым конкурсам платформы "Россия — страна возможностей". <...> Это говорит о том, что проекты, предложенные президентом России Владимиром Путиным, и сама система социальных лифтов, которую запустил президент, востребованы и работают, — заявил Кириенко на полях XI Недели российского интернета, проходящей в Москве.

Он отметил, что речь идёт о конкурсе управленцев "Лидеры России", олимпиаде для студентов "Я профессионал" и конкурсе для школьников "Мой первый бизнес". При этом регистрационная кампания по двум последним проектам ещё не закончилась, сказал Кириенко.

— В "Лидерах России" в этом году зарегистрировалось 230 тысяч человек. Конкурс впервые стал международным, и наши участники зарегистрировались из 68 государств, — сказал он.

Отмечается, что более 25% среди подавших заявки — это женщины. Кириенко выразил надежду, что в следующих конкурсах их доля будет расти.