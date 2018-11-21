Появились фото из сгоревшей квартиры в Щербинке, где погибли мама и двое детей

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Появились фото из сгоревшей квартиры в Щербинке, где погибли мама и двое детей

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Лайф публикует фотографии из сгоревшей квартиры 17-этажного дома в Щербинке, где погибли мама и её двое детей. По последним данным, глава семейства был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжёлое.

<p>Фото: © L!FE</p>

На кадрах видно, что одна из комнат серьёзно пострадала при пожаре. Огонь полностью уничтожил кровать и подпалил стены.

<p>Фото: © L!FE</p>

В общей сложности площадь пожара составила четыре квадратных метра. Огонь ликвидирован.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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