Долгострой века. В Москве снесли знаменитую Ховринскую больницу

Это 11-этажное здание должно было стать одним из главных лечебных заведений всего СССР. Но что-то пошло не так.

На севере Москвы завершились работы по сносу недостроенной Ховринской больницы. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, на месте "долгостроя века" появится жилой комплекс. Площадку полностью освободят от строительного мусора до конца февраля, но и его пустят в дело — используют во время возведения других объектов.

— В результате сноса долгостроя получится около 100 тысяч кубометров отходов. Для их переработки на площадке и полигонах установлены специальные дробилки, которые позволят отделить металлоконструкции от бетона, — комментирует глава городского департамента строительства Андрей Бочкарев.

Строительство больницы на улице Клинской в районе Ховрино началось в 1980 году и было приостановлено в 1985 году. С этого момента больница оставалась недостроенной и постепенно разрушалась. Среди версий остановки строительства называлась нехватка финансирования, но есть и другие предположения, в том числе связанные с мистикой: 11-этажное здание якобы возведено в особенном месте, которое буквально притягивает неприятности.