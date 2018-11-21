Медведев призвал создать современные рабочие места для инвалидов

Глава правительства также отметил, что люди с ограниченными возможностями должны трудиться на квалифицированных работах, которые придумали не "при царе Горохе".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов заявил, что люди с ограниченными возможностями должны иметь доступ к современным рабочим местам, которые предусматривают создание востребованных рынком продуктов и услуг.

— Мы с вами должны понимать, что нам нужны нормальные места для инвалидов, а не фиктивные или места, которые были аттестованы лет 70 назад, — подчеркнул глава кабмина.

Медведев также призвал исправлять не на бумаге, а на деле не очень хорошую статистику. Кроме этого, премьер подчеркнул, что зачастую люди с ограниченными возможностями вынуждены трудиться на "неквалифицированных работах, которые придумали при царе Горохе". По его мнению, ситуация, когда инвалиды работают в кол-центрах, является нормальной. Более того, люди с ограниченными возможностями могут работать лучше, чем те, кто не испытывает подобных проблем со здоровьем.

Также глава правительства подчеркнул, что трудоустройство инвалидов должно проходить на тех участках, которые создают нужные для рынка продукты.