Внезапно. "Агата Кристи" могла развалиться из-за "любви к одному парню"

Один из основателей "Агаты Кристи" — Вадим Самойлов прокомментировал заявление своего брата Глеба о распаде группы. В беседе с РИА "Новости" музыкант назвал внезапную причину развала коллектива.
— Глеб, как всегда, лжёт. Мы полюбили не одну девушку, а одного парня. Больше я ничего сказать не могу, так как это не только моя тайна, — сказал он.
Напомним, Глеб Самойлов на пресс-конференции заявил, что группа распалась восемь лет назад из-за влюблённости братьев в одну девушку. Вадим ранее же сообщал, что они распустили группу сами, поскольку это было "логическим завершением" взросления музыкантов.
Братья всегда называли разные причины относительно развала группы. Все они сводились к одному — "не сошлись характерами". Эта причина сводилась к судебным разбирательствам и попыткам одного из участников коллектива запретить другому исполнять песни "Агаты Кристи".
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