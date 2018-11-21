Внезапно. "Агата Кристи" могла развалиться из-за "любви к одному парню"

Братья Самойловы спустя восемь лет после распада группы решили назвать причину "развода", однако один говорит, что во всём виновата девушка, а другой винит молодого человека.

Один из основателей "Агаты Кристи" — Вадим Самойлов прокомментировал заявление своего брата Глеба о распаде группы. В беседе с РИА "Новости" музыкант назвал внезапную причину развала коллектива.

— Глеб, как всегда, лжёт. Мы полюбили не одну девушку, а одного парня. Больше я ничего сказать не могу, так как это не только моя тайна, — сказал он.

Напомним, Глеб Самойлов на пресс-конференции заявил, что группа распалась восемь лет назад из-за влюблённости братьев в одну девушку. Вадим ранее же сообщал, что они распустили группу сами, поскольку это было "логическим завершением" взросления музыкантов.

Братья всегда называли разные причины относительно развала группы. Все они сводились к одному — "не сошлись характерами". Эта причина сводилась к судебным разбирательствам и попыткам одного из участников коллектива запретить другому исполнять песни "Агаты Кристи".