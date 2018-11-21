Создатель "Ералаша" Грачевский рассказал, почему его не пустили в Грузию

Всё из-за поездки в Абхазию. По крайней мере так кинорежиссёру объяснили в Тбилиси.

Советский и российский кинорежиссёр, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский рассказал Лайфу, почему его не пустили в Грузию.

По словам деятеля культуры, фестиваль "Свидание с Россией. Свидание с Москвой", на который он направлялся вместе с актрисой Екатериной Белоцерковской, был запланирован ещё давно.

— Мы все готовились, я программы новые делал, премьерные всякие и так далее. В результате мы приехали, и причём нас ещё и встретили так хорошо, пограничники заулыбались, — отметил Грачевский.

Однако сразу после этого к режиссёру подошёл старший по званию пограничник и сообщил: "В связи с тем, что вы были в Абхазии, вам запрещён въезд в Грузию".

— История с Украиной один к одному, Донецк, Крым, один к одному. Всё. Посадили нас в тот же самолёт, на котором прилетели, и отправили домой. Чемоданов пока нет, — добавил кинорежиссёр.

По его словам, произошедшее было "жутко обидным", потому что сорвалась большая концертная программа, а также отменилось несколько встреч с юными зрителями.

— Все три дня были расписаны — встречи со зрителями, с детьми, и вот это вот самое обидное. В семь утра вышел из дома, и вот только приехал, убит день, очень хотелось людям доставить удовольствие своим творчеством, но вот... — сказал Грачевский.

Напомним, ранее стало известно, что создателя "Ералаша" Бориса Грачевского не пустили в Грузию.